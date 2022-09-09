الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

لو مرهق.. كيف تستيقظ بالوقت المحدد في الصباح؟

كيف تستيقظ بالوقت
كيف تستيقظ بالوقت المحدد في الصباح
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هل تواجه صعوبة في الاستيقاظ في الصباح؟ لدينا بعض النصائح والحيل لجعل الاستيقاظ في الصباح الباكر أسهل بالنسبة لك.

دش ماء بارد 

بالنسبة لمعظم الناس، الاستيقاظ مبكرًا يعني جر وقت الاستيقاظ بشكل جذري لمدة ساعة أو ساعتين إلى الأمام، يُلقى الجسم في الماء البارد دون أن يعتاد على التغيير قد تنجح هذه الطريقة مع بعض الذين يستيقظون مبكرًا ، لكنها ستفشل بالنسبة للآخرين ولضمان النجاح لابد عليك من اعتياد الجسم على هذا الأمر.

ضبط المنبه بعيدًا

إذا تمكنت من الوصول بسهولة إلى المنبه ، فستبقى في السرير عند كتم صوته. لذلك إذا لم يكن لديك الانضباط للاستيقاظ بمفردك ، فاجبر نفسك على القيام بذلك عن طريق وضع المنبه حتى لا يكون لديك خيار آخر. على سبيل المثال ، ضعه على خزانة ذات أدراج مقابل السرير أو على خزانة الملابس. 

استخدم المنبهات الذكية

 يوجد بالفعل عدد من المنبهات الذكية التي من المفترض أن تسهل الاستيقاظ مبكرًا تعتبر ساعات التنبيه الضوئية التي تحاكي شروق الشمس الاصطناعي بالإضافة إلى صوت المنبه مثيرة للاهتمام بشكل خاص. قد يكون البديل الآخر هو المنبهات التي يكون إيقاف تشغيلها مرتبطًا بمهمة ما ، على سبيل المثال التقاط صورة لشيء معين في المطبخ أو الحمام. 

دع الشمس تدخل

يمكن أن تساعدك الغرفة المظلمة على النوم ، لكنها تجعل الاستيقاظ أكثر صعوبة لأن الساعة الداخلية يتحكم فيها بشكل رئيسي هرمون النوم الميلاتونين يوقف ضوء النهار إفراز الميلاتونين في الجسم حتى نستيقظ، من ناحية أخرى ، يؤدي قلة ضوء النهار إلى دخول الميلاتونين إلى الدم ، مما يجعلنا متعبين. 

تأكد من وجود ضوء في غرفة نومك في الصباح عن طريق إبقاء الستائر مرتفعة أو إغلاقها جزئيًا فقط، حتى تستيقظ بشكل فعال.

لاستيقاظ في الصباح بعض النصائح والحيل لجعل الاستيقاظ في الصباح كن ببطء الناهض المبكر ضبط المنبه بعيد ا الانضباط للاستيقاظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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