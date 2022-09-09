الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

دماء في بيت الله.. شخص ينهي حياة آخر طعنًا بـ«سكين» داخل مسجد بالدقهلية

طعن
طعن
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لقي شخص مصرعه طعنًا بسلاح أبيض داخل مسجد، اليوم الجمعة، بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، يُفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس، بمقتل شخص داخل أحد مساجد قرية ميت السودان التابعة لدائرة المركز.

 وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة داخل المسجد أثناء صلاة الجمعة، بين المجني عليه وآخرين نتيجة خلافات بينهما، ونشبت مشادة وتطورت إلى اشتباك بينهما، فطعن أحدهم الآخر بسلاح أبيض "سكين"، ليلقى مصرعه في الحال.

وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفي دكرنس العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شخص محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية اللواء مدير مباحث المديرية مأمور مركز دكرنس مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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