وزيرة البيئة تلتقى نظيرها بدولة زامبيا لمناقشة التعاون المشترك لدعم استضافة مصر مؤتمر المناخ COP 27

على هامش مشاركتها في النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي...

◄ وزيرة البيئة: مصر تسعى من خلال رئاستها مؤتمر المناخ أن تقدم للعالم نسخة مميزة ننتقل فيها من مرحلة الأقوال إلى الأفعال لتسريع وتيرة العمل المناخى من أجل البشرية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة بدولة زامبيا، على هامش مشاركتها في النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم استضافة مصر مؤتمر المناخ «COP 27» في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، حيث أكدت وزيرة البيئة أن إفريقيا في مقدمة اهتمام مصر، ومصر تسعى من خلال رئاستها مؤتمر المناخ النابع من قلب القارة الإفريقية أن تقدم للعالم نسخة مميزة ننتقل فيها من مرحلة الأقوال إلى الأفعال لتسريع وتيرة العمل المناخي من أجل البشرية.

وأعرب الوزير الزامبي عن تقدير بلاده لأواصر التعاون المشترك مع مصر، وأشاد بجهود مصر لاستضافة مؤتمر المناخ «COP 27»، وتطلعه للاجتماعات الممهدة للمؤتمر، وتسليط الضوء على القضايا الهامة للقارة، ومنها إجراءات التكيف والتمويل كموضوعات رئيسية لتعزيز قدرة إفريقيا للحصول على مزيد من التمويل للقيام بإجراءات التكيف.

وزيرة البيئة تلتقي بنظيرها بدولة زامبيا

وناقش الجانبان سبل تعزيز عمل مجموعة المفاوضين الأفارقة وصانعي القرار لصياغة الرؤى والمقترحات الإفريقية المشتركة، حيث أشارت وزيرة البيئة المصرية إلى إمكانية عقد اجتماع حول وضع المناخ في إفريقيا خلال اجتماع وزراء البيئة الأفارقة «الأمسن» في داكار، الأسبوع القادم، والتي ستشارك فيها بوصفها وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ «COP 27»، ورحب الوزير الزامبي بالفكرة للوقوف على الوضع كأسرة واحدة وتحديد الأدوار التي يمكن القيام بها لدعم مصر في رئاستها المؤتمر، والتعرف على التجارب الرائدة لمصر في التصدي لآثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.

وزيرة البيئة تلتقي بنظيرها بدولة زامبيا

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مصر خلال رئاستها مؤتمر المناخ «COP 27» كمؤتمر للتنفيذ، تهتم بعرض قصص النجاح والتجارب الرائدة من مصر والقارة الإفريقية لتبادل الاستفادة من تجاربنا وخبراتنا، مما يتطلب جمع هذه القصص لعرضها وتكرارها والبناء عليها، والانتهاء من وضع ألبوم يوثق كيف تستطيع إفريقيا المضي قدما بالارتكاز على خطط مساهماتها الوطنية المحدثة لعرضه خلال إحدى جلسات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP 27.

من جانبه، أبدى وزير الاقتصاد الأخضر والبيئة الزامبي تطلعه لدعم مصر في مؤتمر المناخ COP 27، من خلال رئاسة زامبيا المجموعة الإفريقية للمفاوضين، فنجاح هذا المؤتمر هو نجاح لإفريقيا، وشددت وزيرة البيئة المصرية على أنه مؤتمر دولي يخرج من حضن القارة الإفريقية.