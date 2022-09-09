ضبط 201 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 87510 أحكام قضائية متنوعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (201) قطعة سلاح ناري، (271) قضية مخدرات وتنفيذ (87510) أحكام قضائية متنوعة.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (22) قضية اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 28 متهما لعدد 11 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7374) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار الحملات.