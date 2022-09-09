«السرنجات» تُسقط مدير مخزن مستلزمات طبية بالغربية فى قبضة الأمن

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1,270,000 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات- قفازات" معبأة داخل عبوات دون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ذات أثر بالغ على الصحة العامة.

وكان يمهد لطرح الكمية المضبوطة من السرنجات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وجرى ضبط المدير المسئول عن مخزن المستلزمات الطبية بمحافظة الغربية.