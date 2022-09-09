ضبط 23.8 طن ملح طعام فاسد فى المنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 23.8 طن "ملح طعام– سمسم– ليسيشين الصويا" مستلزمات إنتاج بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، وذلك تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المديرة المسئولة عن مصنع لإنتاج وتعبئة المواد الغذائية بمحافظة المنوفية.