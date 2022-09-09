ضبط مالك مخبز بلدى بحوزته 693 بطاقة تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط (مالكين 2 محال للمشغولات الذهبية – بمحافظة المنيا) وبحوزتهم كمية قدرها (440 جرام مشغولات ذهبية يشتبه فى أن تكون الدمغة مقلدة وغير صادرة من مصلحة الدمغة والموازين)، وضبط (مالك مخبز بلدى- بمحافظة المنيا) بحوزته عدد (693 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين) قام المذكور بتجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها.