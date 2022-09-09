ضبط مديرى ومالك 4 «بنزينات» للتصرف فى الوقود بالسوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط المديرين المسئولين ومالك 4 محطات لتموين السيارات – بمحافظة المنيا لتصرفهم فى كمية قدرها 51130 لتر سولار وبنزين 80 - 92"، تاجر المذكورون بها في السوق السوداء، وكذا جمعوا كمية قدرها 185900 لتر "سولار – بنزين 80 - 92؛ للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستولين على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.