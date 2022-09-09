ضبط 32.231 طن لحوم ودواجن معبأة دون بيانات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 32٫231 طن "لحوم ودواجن ومصنعاتها" معبأة داخل عبوات دون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المديرين المسئولين ومالك 5 ثلاجات ومجزر دواجن» بمحافظة المنيا.