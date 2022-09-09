ضبط 1.600 كيلو جرام مشغولات ذهبية وفضية مقلدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً بنطاق مديرية أمن (المنيا)، عن ضبط (97) قضية بإجمالي مضبوطات بلغت (134٫938 طن – 3675 عبوة –693 بطاقة ذكية – 697200 لتر مواد بترولية – 1,600 كيلو جرام "مشغولات ذهبية وفضية").