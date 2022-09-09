واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 20 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (11٫900 طن "سكر مدعم" – 699200 لتر مواد بترولية)، بحجم مضبوطات بلغت (189٫421 طن – 7048 عبوة سجائر – 699200 لتر مواد بترولية – 693 بطاقة تموينية ذكية – 3140 عبوة "زيت طعام – خل طعام" - 5290 رغيف بلدى مُدعم)ـ كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة شمال سيناء) لتصرفه فى (51,45 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستوليًا على أموال الدعم.