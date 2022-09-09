واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت عن ضبط 713 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 14 قضية دقيق مدعم “تصرف، تجميع”، 176 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 178 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 87 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق، 82 قضية توقف عن الإنتاج، 50 قضية غلق فى المواعيد الرسمية، 126 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات 60,100 طن دقيق بلدى مدعم، 5290 رغيف بلدى مُدعم، 693 بطاقة ذكية.