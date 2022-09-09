«الداخلية» توزع حقائب وأدوات مدرسية على المناطق الأولى بالرعاية

في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، من خلال "منظومة أمان"، بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها "أدوات ومستلزمات مدرسية" للأطفال (بدور رعاية الأيتام - المناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية – المناطق الحضارية الجديدة) بمناسبة العام الدراسى الجديد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كل القطاعات ومديريات الأمن.

يأتي ذلك تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

كما جاء ذلك في إطار فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد تحت رعاية رئيس الجمهورية.