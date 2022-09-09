الرئيس السيسي يهنئ المزارعين بعيد الفلاح.. ويؤكد توجيهاته الدائمة لدعمهم

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، مزارعي مصر بعيد الفلاح.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقاً لصفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، على فيسبوك: «خالص تقديري واحترامي لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم.. لقد ظل الفلاح المصري على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة.. وستظل توجيهاتي المستديمة للحكومة ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح، وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل».