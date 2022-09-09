الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

إلغاء المباريات وإغلاق المتاجر فى بريطانيا حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الملكة إليزابيث الثانية
الملكة إليزابيث الثانية
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وأعلن قصر باكنجهام وفاتها في وقت سابق في قصر بالمورال في أسكتلندا.


وكان قد تم وضع الخطط قبل وفاة الملكة حول كيفية التصرف عند الإعلان عن الوفاة، في مشروع أطلق عليه اسم "عملية جسر لندن".


في يوم جنازة الملكة، ستكون هناك عطلة مصرفية، ومن المتوقع أن تغلق العديد من الشركات أو تغير ساعات عملها.


وسيقام يوم حداد وطني، على الرغم من أن أصحاب العمل لن يكونوا ملزمين بالسماح لموظفيهم بيوم عطلة، كما سيتم إغلاق بورصة لندن أيضًا في يوم الجنازة على الأقل.


وتشير التقارير إلى أن الإغلاق قد يستمر لفترة أطول.


كما سيتم إلغاء جميع المباريات الرياضية في يوم جنازة صاحبة الجلالة كجزء من عملية جسر لندن.
كما أعلنت الحدائق النباتية الملكية في "كيو" بلندن -في بيان لها  عن إغلاقها أبوابها غداً /الجمعة/ بسبب الوفاة.


وجاء في البيان: "في ضوء الأنباء المحزنة عن وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، سيتم إغلاق حدائق كيو غدًا /الجمعة/ 9 سبتمبر كعلامة على الاحترام

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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