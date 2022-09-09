بابا الفاتيكان يشيد بإيمان وإخلاص ملكة بريطانيا الراحلة

أعرب بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، عن مواساته للأسرة الملكية في بريطانيا عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وبعث البابا ببرقية عزاء لنجل الملكة الراحلة، الملك الجديد تشارلز الثالث: "أصابنا الحزن الشديد لدى سماع نبأ وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، أقدم تعازيي الحارة لجلالتكم، ولأفراد الأسرة الملكية وشعب المملكة المتحدة والكومنولث".

وقال: "أنضم طوعًا إلى جميع من يبكون فقدانها في الصلاة من أجل الراحة الأبدية للملكة الراحلة، وأعرب عن احترامي وتقديري لحياتها التي اتسمت بالعمل بلا حدود من أجل خير الأمة والكومنولث، وما تقدمه من نموذج الإخلاص للواجب، وشهادتها الصامدة بالإيمان بالسيد المسيح ورجائها الراسخ في وعوده".