القبض على أحد عناصر تنظيم القاعدة فى اليمن

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية إلقاء الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، القبض على أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، ويدعى "فهد الضمر" الفار من سجن المنطقة العسكرية الأولى في شهر رمضان الماضي، والذي يعتبر أحد أخطر عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، أكدت وزارة الداخلية اليمنية في بيان لها، مواصلة الجهود للوصول إلى بقية العناصر الفارة من وجه العدالة، موضحة أنه تم القبض على "الضمر" في أحد الحواجز الأمنية التي تم نصبها بشكل مفاجئ في وادي حضرموت.