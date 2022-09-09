الجمعة 09 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

10 جرحى فى هجوم قطيع من الذئاب على قرية فى العراق

ذئب
ذئب
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هاجم قطيع من الذئاب قرية البوجمعة في محافظة ذي قار جنوبي العراق على مدار اليومين الماضيين.

 

وذكر أهالي القرية أن مجموعة من اذئاب هاجمت القرية ليلة أمس وجرحت 10 أشخاص بينهم أطفال.

 

وجرى نقل الجرحى الى المستشفيات لتلقي العلاج.

 

كما هاجمت مجموعة ذئاب أخرى القرية مساء اليوم الخميس.

 

وتمكن أهالي القرية من قتل اثنين من الذئاب وجاري البحث عن باقي القطيع مستخدمين الأسلحة.

 

ويقوا اهالي القرية أنهم في حالة نفير عام بحثا عن الذئاب المهاجمة.

 

وغالبا ما تهاجم الذئاب القرى والأحياء بسبب ندرة المياه وانحسار الغابات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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