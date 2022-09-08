الجمعة 09 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصادرة 13.5 طن لحوم فاسد داخل ثلاجة لحفظ الأغذية بالجيزة

لحوم فاسد
لحوم فاسد
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صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اليوم الخميس، 13.5 طن دواجن مجمدة فاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

وتلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة، يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة الجيزة.

وبتقنين الإجراءات نجحت قوة من ضباط مباحث التموين، في ضبط مالك الثلاجة وبحوزته 13.5 طن دواجن مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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