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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-9-2022

الذهب
الذهب
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها المتوالى اليوم ، لتسجل أسعار الذهب عيار 21 نحو 1112 جنيهًا للجرام، وكان سعر الذهب عيار 21 قد استقر لسنوات طويلة تحت حد 800 جنيه، حتى بدأت سلسلة الارتفاعات في إبريل الماضي مع اتجاه البنك المركزي لتقليل قيمة الجنيه أمام الدولار، فبدأ سعر الذهب عيار 21 وأسعار الذهب بجميع أعيرتها في تسجيل ارتفاعات كبيرة وقياسية لأول مرة في تاريخها.

وترتبط أسعار الذهب في مصر بسعر الدولار، ومع توقعات المصرفيين باتجاه مصر إلى رفع سعر الفائدة قريبًا سيلازمها ارتفاعات جديدة في أسعر الذهب.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

الوحدة      بيع               شراء               
أسعار الذهب عيار 24بيع 1,264 جنيه مصري 

          شراء 1,271 جنيه مصري

 

أسعار الذهب عيار 22بيع 1,159 جنيه مصريشراء 1,165جنيه مصري
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,106 جنيه مصري

شراء 1,112 جنيه مصري

 

أسعار الذهب عيار 18بيع 948     جنيه مصري

شراء 953 جنيه مصري

 

أسعار الذهب عيار 14بيع 737 جنيه مصري

شراء 741 جنيه مصري

 

أسعار الذهب عيار 12بيع 632 جنيه مصريشراء 635 جنيه مصري
الاونصةبيع 39,310 جنيه مصري

شراء 39,524 جنيه مصري

 

سعر الجنيه الذهببيع 8,848جنيه مصري

شراء 8,896 جنيه مصري

 

سعر كيلو الذهب بيع 1,264,000 جنيه مصريشراء 1,270,857 جنيه مصري

    

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أسعار الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,062 جنيه مصري $54.94
سعر الذهب عيار 22973.29 جنيه مصري $50.36
أسعار الذهب عيار 21929.06 جنيه مصري $48.08
أسعار الذهب عيار 18796.33 جنيه مصري $41.21
سعر الذهب عيار 14619.36 جنيه مصري $32.05
سعر الذهب عيار 12530.88 جنيه مصري $27.47
سعر الذهب عيار 9398.16 جنيه مصري $20.60
أسعار أوقية الذهب33,021 جنيه مصري $1,709
أسعار جنيه الذهب7,433 جنيه مصري $384.60
أسعار كيلو الذهب1,061,762 جنيه مصري $54,942

 

سعر الذهب العالمي 

انخفض سعر الذهب العالمي، حيث تراجعت الأسعار الفورية للذهب لعقود الفورية للذهب بأكثر من 11 دولار أو ما يعادل 0.65% نزولًا إلى مستويات 1705 دولار للأوقية.

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بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب وسط مخاوف التشديد وارتفاع تكلفة حيازة السبائك الذهبية بفعل قوة الدولار بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7 دولارات وصولًا إلى مستويات 1720 دولار أوقية الذهب.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 الذهب عيار 21 سعر الذهب العالمي اسعار الذهب اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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