أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض فى مصر اليوم الجمعة 9-9-2022

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بقيمة تتراوح بين جنيه إلى 2 جنيه عن الأسعار التى سجلتها أمس لتكون الزيادة لليوم الثالث على التوالي، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند 66 في أغلب الأسواق.

وبدأت موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الدواجن والطيور بصفة عامة منذ أبريل الماضي عندما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار وبعدها كررها ثلاث مرات، وسط توقعات بزيادتها مرة ثانية في أقرب اجتماع للبنك المركزي.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض اليوم في مصر.

أسعار الدواجن والبط اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر أسعار الدواجن البيضاء كيلو 32.00 جنيها 33.00 جنيها أسعار الدواجن الساسو كيلو 47.00 جنيها 48.00 جنيها أسعار الدواجن البلدي كيلو 35.00 جنيها 36.00 جنيها أسعار الدواجن أبيض كيلو 21.00 جنيها 22.00 جنيها سعر كتكوت أبيض يوم 06.25 جنيه 06.50 جنيه سعر كتكوت ساسو يوم 05.00 جنيهات 05.25 جنيه سعر كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيها 03.25 جنيه سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه سعر كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيها 15.00 جنيها سعر كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيها 15.50 جنيه لحم بط فرنساوي – 24.00 جنيها 24.50 جنيه لحم بط مسكوفي – 47.00 جنيها 47.25 جنيه لحم بط مولارد – 31.00 جنيها 32.50 جنيه

أسعار الرومي اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيها كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيها 16.50 جنيه كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيها كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوما 44.00 جنيها 44.50 جنيه كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيهات كتكوت سمان هجين بياض 14 يوما 05.50 جنيه 06.00 جنيهات

أسعار البيض اليوم