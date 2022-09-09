الجمعة 09 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

اقتصاد

أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض فى مصر اليوم الجمعة 9-9-2022

الدواجن
الدواجن
ads

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بقيمة تتراوح بين جنيه إلى 2 جنيه عن الأسعار التى سجلتها أمس لتكون الزيادة لليوم الثالث على التوالي، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند 66 في أغلب الأسواق.

وبدأت موجة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الدواجن والطيور بصفة عامة منذ أبريل الماضي عندما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار وبعدها كررها ثلاث مرات، وسط توقعات بزيادتها مرة ثانية في أقرب اجتماع للبنك المركزي.

اقرأ المزيد 

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض  اليوم في مصر.

 

أسعار الدواجن والبط اليوم

 

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
أسعار الدواجن البيضاءكيلو32.00 جنيها33.00 جنيها
أسعار الدواجن الساسوكيلو47.00 جنيها48.00 جنيها
أسعار الدواجن البلديكيلو35.00 جنيها36.00 جنيها
أسعار الدواجن أبيضكيلو21.00 جنيها22.00 جنيها
سعر كتكوت أبيضيوم06.25 جنيه06.50 جنيه
سعر كتكوت ساسويوم05.00 جنيهات05.25 جنيه
سعر كتكوت بلدييوم03.00 جنيها03.25 جنيه
سعر كتكوت بط فرنساوييوم06.50 جنيه07.50 جنيه
سعر كتكوت بط مسكوفييوم14.00 جنيها15.00 جنيها
سعر كتكوت بط مولارديوم15.00 جنيها15.50 جنيه
لحم بط فرنساوي24.00 جنيها24.50 جنيه
لحم بط مسكوفي47.00 جنيها47.25 جنيه
لحم بط مولارد31.00 جنيها32.50 جنيه

 

أسعار الرومي اليوم

النوعالعمرأقل سعرأعلى سعر
كتكوت رومي أسمريوم16.50 جنيه17.00 جنيها
كتكوت رومي بومشهر16.00 جنيها16.50 جنيه
كتكوت رومي برونزييوم16.50 جنيه17.00 جنيها
كتكوت رومي برونزي 500 جرام45 يوما44.00 جنيها44.50 جنيه
كتكوت سمان أسمر برييوم02.25 جنيه02.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض هجينيوم02.75 جنيه03.00 جنيهات
كتكوت سمان هجين بياض14 يوما05.50 جنيه06.00 جنيهات

 

 

 

 

 

أسعار البيض اليوم

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر
بيض أحمركرتونة66.00 جنيها67.00 جنيها
بيض أبيضكرتونة65.00 جنيها66.00 جنيها
بيض بلديكرتونة67.00 جنيها68.00 جنيها

 

 

 

أسعار محددة للأرز.. 12 جنيها للسائب و15 للمعبأ

اسعار الدواجن أسعار الرومي اليوم أسعار البيض اليوم أسعار الدواجن والبط اليوم سعر كرتونة البيض أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن والطيور

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

ما حقيقة نسب الملكة إليزابيث الثانية إلى النبى محمد؟

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 جميع الكليات

alkass 1.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودى

أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض فى مصر اليوم الجمعة 9-9-2022

مفتوح الآن.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فهمي عبدالسلام

إبراهيم عبدالقادر المازنى و«فاتح الأقفال»

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. بورسعيد

ماجد حبته

عيـد الفـلاح

محمد العسيري

طلقة إسعاد يونس

ماجد حبته

ما كشفه «هندى» ميت غمر

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

د هند جاد

الحاسة الثامنة.. أعترف وأعترض وأعتقد

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد مهاجمًا واشنطن: لا أحد يملى علينا قواعد الاشتباك

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

بعد قصف الاحتلال.. تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب إلى «دمشق»