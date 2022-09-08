الجمعة 09 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

القبض على مدير مخزن حجب 12.5 طن سكر وأرز عن التداول بالجيزة

حبس
حبس
ads

ألقت إدارة مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع وحجب 12.5 طن سكر وأرز ومكرونة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السكر والأرز والمكرونة داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 12.5 طن سكر وأرز ومكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

ما حقيقة نسب الملكة إليزابيث الثانية إلى النبى محمد؟

الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 جميع الكليات

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

alkass 1.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودى

الأحزاب ترد على محاولات إفشال الحوار الوطني: ادعاءات باطلة

أكبر ملك في تاريخ بريطانيا.. تشارلز يسير على خطى والدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فهمي عبدالسلام

إبراهيم عبدالقادر المازنى و«فاتح الأقفال»

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. بورسعيد

ماجد حبته

عيـد الفـلاح

محمد العسيري

طلقة إسعاد يونس

ماجد حبته

ما كشفه «هندى» ميت غمر

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

د هند جاد

الحاسة الثامنة.. أعترف وأعترض وأعتقد

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد مهاجمًا واشنطن: لا أحد يملى علينا قواعد الاشتباك

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

بعد قصف الاحتلال.. تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب إلى «دمشق»