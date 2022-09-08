الخميس 08 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط مدير مخزن حجب 32 طن دقيق عن التداول فى الجيزة

دقيق
دقيق
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ألقت إدارة مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير مخزن لتجارة الدقيق بدون ترخيص، اليوم الخميس، لقيامه بتجميع 32 طن دقيق لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وتلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مدير مخزن لتجارة الدقيق بدون ترخيص بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 32 طن دقيق بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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