الخميس 08 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

السيسى: ثقتى كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذى ستتركه الملكة إليزابيث الثانية

جريدة الدستور
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ثقته كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية.

وقدم الرئيس السيسي خالص العزاء للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «أتقدم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة، وإنني أؤكد عزمنا العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين».
وأضاف: «عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية».

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وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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