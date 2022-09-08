الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الرئيس السيسي يعزى بريطانيا حكومة وشعبا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

جريدة الدستور
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قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص العزاء للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «أتقدم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة، وإنني أؤكد عزمنا العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين».
وأضاف: «عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية».

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صراحة الرئيس السيسى

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