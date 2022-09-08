الخميس 08 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس مدير مصنع بتهمة حيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بلقاهرة

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بحبس مدير أحد المصانع بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بحيازة مستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات.

ونجحت حملة أمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 39 ألفا و500 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع، كمنتج نهائي، مدونة عليها علامات تجارية وهمية وغير مطابقة للمواصفات الصحية، و12 ألفا و600 عبوة "بكرة خيط – بكرة سكتش – رول" دون مستندات مجهولة المصدر، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

وتابعت الأجهزة الأمنية ضبط المستلزمات غير مطابقة للمواصفات، ومنها 5 آلاف متر سلك للكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و50 ماكينة خط إنتاج و3 آلاف عبوة فارغة للتعبئة مدونة عليها علامات تجارية وهمية.

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وائل لطفي

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