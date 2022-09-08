الأمير تشارلز يخلف الملكة إليزابيث ملكا لبريطانيا

يخلف الأمير تشارلز الملكة إليزابيث ملكا لبريطانيا، بعد إعلان وفاتها عن عمر 96 عاما.

أعلن قصر باكنجهام يوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية3.

وكان القصر قد أعلن، ظهر اليوم، عن تدهور الحالة الصحية للملكة، ما دفع كل أفراد العائلة المالكة للتوجه إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا للوقوف بجانب الملكة التي تدهورت صحتها بشكل مفاجئ.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم إبلاغ أفراد أسرة الملكة المباشرين عن التدهور المفاجئ لصحتها بشكل سري، ما أدى إلى ذهاب وريثتيها الرئيسيتين إلى سريرها وسط تصاعد المخاوف على صحة الملكة.