الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الأردن يعلن تسجيل أول حالة إصابة بجدرى القردة

جدري القردة
جدري القردة
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أعلنت وزارة الصحة في الأردن عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في الأردن اليوم الخميس الموافق 8/9/2022.
والمصاب هو مواطن في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد الى الأردن بتاريخ 20/8/2022 .
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّ الأعراض بدأت تظهر على المواطن بتاريخ 25 /8 / 2022 بارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد الليمفاوية وعولج على أساس التهاب في الحلق، لكن بعد خمسة أيام ظهرت علية بثور جلدية على الوجه واليدين، حيث قام بتاريخ 7/9/2022 بمراجعة أحد الاطباء الذي شك في كون الحالة جدري القردة، فقام بأخذ عينة من البثور الجلدية وعينة دم وفُحصت بواسطة (PCR) في أحد المختبرات الخاصة، حيث ظهرت نتيجة العينة هذا اليوم إيجابية (أى انه مصاب بجدري القردة).

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وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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