الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

15 سبتمبر.. محاكمة 3 قُصر بتهمة هتك عرض طفل وتعذيبه بالغربية

محكمة
محكمة
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قررت محكمة الطفل بطنطا، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 3 أطفال على خلفية اتهام ربة منزل لهم بهتك عرض ابنها البالغ من العمر 8 سنوات وحرق أجزاء من جسده إلى جلسة 15 من سبتمبر الجاري.

وتلقت أجهزة الأمن بالغربية بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه 3 أطفال بالاعتداء على ابنها وهتك عرضه تحت التهديد بواسطة كلب، وذكرت أن ابنها البالغ من العمر 8 سنوات، ذكر لها أن المتهمين استدرجوه إلى قطعة أرض فضاء وهتك عرضه بالإكراه وقاموا بحرق أجزاء من جسده من خلال عود ثقاب مشتعل، وتم التوصل لهوية الأطفال الثلاثة المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة التحقيق وإحالتهم إلى محكمة الطفل بطنطا.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم "محمد. ا. ف. ي. ا" طالب  بالغ من العمر 13 عامًا  ومقيم محلة مرحوم بدائرة مركز طنطا أنه في يوم 24 من شهر يناير الماضي، قام المتهم بالاشتراك مع طفلين آخرين بخطف المجني عليه الطفل "سيف. ع "  البالغ من العمر 8 سنوات بأن استغلوا صغر سنه وسيره بالطريق العام بمفرده، وقاموا باستدراجه إلى أحد الأماكن النائية بإيهامه باللعب معهم بقصد إبعاده عن ذويه، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن قرار الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه بالقوة تحت التهديد، وما أن ظفروا به على أثر ارتكاب جريمتهم المار بيانها، حتى قاموا بحسر بنطاله عنه كاشفين سوأته، وتحسسوا مواطن عفته، حيث ارتكب المتهمين بأن عرضوا اخلاق الطفل وسلامته للخطر، مرتكبين جريمتهم المار بيانها بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توفرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء في قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثة أحرزوا، أداة عود ثقاب مشتعل مستخدمة في الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات وبذلك يكون المتهم وآخرين قد ارتكبوا الجناية والجنة الطفل المعاقب عليها من قانون العقوبات.

وجاء في تقرير الطب الشرعي ان الطفل المجني علية مصاب بقرحة يمين العنق محاطة باحمرار مستديرة الشكل يقطر حوالي 5 ر - سم مغطاة بقشرة جافة، واحمرار بالظهر بأبعاد حوالي 4×1سم، آخر بأبعاد حوالي 2×4 - 3 سم ناتج عن الحرق بعود كبريت، وبفحص الطفل موضوعيا تبين عدم تعرضه لهتك عرض بإيلاج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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