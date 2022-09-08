الخميس 08 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تأجيل دعوى إلغاء القروض البنكية لسلسلتى صيدليات لـ 26 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة
ads

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة للتراخيص بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي حملت أرقام 60624 و60629 لسنة 76 قضائية ، لجلسة 26 أكتوبر,

 وطالب فيها المدعي بإلغاء القروض البنكية لسلسلتي صيدليات بعد واقعة إفلاس سلسلة "19011" مطالبا كذلك بمحو نشاط إدارة الصيدليات لمخالفته قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومطالبا بحذف فروع الصيدليات المضافة على السجل لكون قانون مزاولة الصيدلة يجرم ويمنع امتلاك الشركات للصيدليات.

واختصمت الدعوى محافظ البنك المركزي وهيئة الدواء المصرية وإدارة السجلات التجارية وقالت أن إحدى السلاسل نشاطها الرئيس بالسجل تربية المواشي وتسمين العجول وقامت بإضافة نشاط إدارة الصيدليات.

جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تواصل تحقيقاتها في وقائع إفلاس سلسلة 19011 ألفا لإدارة الصيدليات إثر تقدم عدد من الشركات الدائنة  ببلاغات للنائب العام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة للسلسة وضد عدد من كبار المديرين والمتعاونين معها وذلك في البلاغات أرقام 175603 و171553 و168004 عرائض النائب العام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

عملية «جسر لندن».. ماذا يحدث حال وفاة الملكة إليزابيث؟

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

بريطانيون يتوافدون على قصر باكنجهام للاطمئنان على صحة الملكة إليزابيث (صور)

"ملاحق" بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

مفتوح الآن.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

رابط نتيجة المقبولين بمدارس المتفوقين 2022 STEM وأماكن المدارس بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فهمي عبدالسلام

إبراهيم عبدالقادر المازنى و«فاتح الأقفال»

د. محمد عفيفي

المصيف زمان.. بورسعيد

ماجد حبته

عيـد الفـلاح

محمد العسيري

طلقة إسعاد يونس

ماجد حبته

ما كشفه «هندى» ميت غمر

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

د هند جاد

الحاسة الثامنة.. أعترف وأعترض وأعتقد

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد مهاجمًا واشنطن: لا أحد يملى علينا قواعد الاشتباك

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

بعد قصف الاحتلال.. تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب إلى «دمشق»