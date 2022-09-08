تأجيل دعوى إلغاء القروض البنكية لسلسلتى صيدليات لـ 26 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الرابعة للتراخيص بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي حملت أرقام 60624 و60629 لسنة 76 قضائية ، لجلسة 26 أكتوبر,

وطالب فيها المدعي بإلغاء القروض البنكية لسلسلتي صيدليات بعد واقعة إفلاس سلسلة "19011" مطالبا كذلك بمحو نشاط إدارة الصيدليات لمخالفته قانون مزاولة مهنة الصيدلة ومطالبا بحذف فروع الصيدليات المضافة على السجل لكون قانون مزاولة الصيدلة يجرم ويمنع امتلاك الشركات للصيدليات.

واختصمت الدعوى محافظ البنك المركزي وهيئة الدواء المصرية وإدارة السجلات التجارية وقالت أن إحدى السلاسل نشاطها الرئيس بالسجل تربية المواشي وتسمين العجول وقامت بإضافة نشاط إدارة الصيدليات.

جدير بالذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تواصل تحقيقاتها في وقائع إفلاس سلسلة 19011 ألفا لإدارة الصيدليات إثر تقدم عدد من الشركات الدائنة ببلاغات للنائب العام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة المالكة للسلسة وضد عدد من كبار المديرين والمتعاونين معها وذلك في البلاغات أرقام 175603 و171553 و168004 عرائض النائب العام.