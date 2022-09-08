الخميس 08 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الحكم ببراءة موظفين بالسلع التموينية من تهمة تزوير طلبات ترخيص مخابز

مجلس الدولة
مجلس الدولة
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أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمها ببراءة موظفين بهيئة السلع التموينية، من تهمة اصطناع وتزوير طلبات بأسماء مواطنين بشأن ترخيص مخابز وتضمينها على خلاف الحقيقة، تزكية من أعضاء مجلس النواب، وموافقة وزير التموين عليها.

وشمل الحكم كلًا من كاتب بإدارة شكاوى المخابز بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة السلع التموينية، "س.س" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة السلع التموينية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوي رقم 65 لسنة 64 ق.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن احتفظ داخل مكتبه بغرفة شكاوى تأمين المخابز دون مبرر بصور أوراق ومستندات رغم عدم اختصاصه بذلك، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات حيال 3 إيصالات صادرة من بنك مصر والخاصة بأصحاب المخابز، وذلك اعتبارا من 17/5/2020 حتى 6/7/2021، كما احتفظ على جهاز الحاسب الآلي عهدته دون مبرر بنماذج ملفات وورد "Word" خاصة بطلبات بأسماء مواطنين، مقدمة لوزير التموين بعضها يخص الطلبات التي تم العثور عليها أثناء الجرد، وكذا بعض البيانات التي تخص إدارات الهيئة والمتمثلة في تقارير التفتيش المالي والإداري وبيانات العاملين بالهيئة التي تخص إدارة الموارد البشرية، دون اختصاصه بذلك.

كما نسبت للمحال الثاني، اشترك مع مجهول في اصطناع طلبات بأسماء مواطنين، بشأن ترخيص مخابز وتضمينها على خلاف الحقيقة تزكية تلك الطلبات من أعضاء مجلس النواب المبينة أسماءهم بالأوراق وموافقة وزير التموين عليها، وأرقام صادر ووارد وبيانات مخالفة للحقيقة، استعمل المحررات المشار إليها بالبند (1) فيما زوِّرت من أجله بإرسال صورتها رفق الكتب الموقعة منه المؤرخة 19/4/2021 إلى مديري التموين بالقليوبية وبقنا وبالمنيا، وذلك لتنفيذ ما ورد بها.

ورأت المحكمة، أنه تبين اطلاعها على أوراق الدعوى وتمحيصها الاتهامات المسوقة في شأن كلا المحالين، ووزن أدلتها بميزان حق يحكمه المنطق الصحيح للأمور، أن التحقيقات في الوقائع محل الاتهامات الموجهة إليهما قد شابها قدر ظاهر من القصور، مناطه قيامها على افتراضات لم تسعِفها الأوراق، ولم تعضدها الأدلة بالقدر الكافي، فقامت من الأساس على أغوار النوايا، واستندت إلى فرضية مؤداها أن حيازة الموظف مستندات تخص الجهة محل عمله تعد في ذاتها مخالفة تأديبية، رغم عدم ثبوت استخدام تلك المستندات استخداما يتحقق معه القول بالخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، لاسيما وإن أجدبت الأوراق مما يفيد إحاطتها بأي قدر من سرية داخل أروقة الجهة محل عمله.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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