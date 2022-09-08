الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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سياسي

النائب محمد حلاوة : الإخوان دعاة هدم وأساس التطرف وسبب مشاكل المنطقة منذ 100عام

النائب محمد حلاوة
النائب محمد حلاوة
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حلاوة: مصر تواجه حملات تشويه مأجورة .. ورسائل الرئيس السيسي فى مؤتمر اليوم تؤكد مواصلة مسيرة البناء رغم الظروف الدولية الصعبة


قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت تشويه الإنجازات المتحققة فى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنهم كانوا يريدون إما أن يحكمونا بالحديد والنار أو يقتلونا بدماء باردة ، مشيرا إلى أن كوادر الجماعة الإرهابية منذ نشأتها هم دعاة هدم وهم أساس مشاكل الشرق الأوسط والتطرف الديني منذ نحو مائة عام .

وأوضح النائب محمد حلاوة إلى أن الدولة المصرية تواجه حملة إعلامية شرسة من قنوات مأجورة ومذيعين مأجورين، بهدف تشويه الإنجازات المتحققة فى جميع المجالات والتشكيك فى كل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها ، والإصلاحات التى تمت بشكل جذرى فى قطاعات لم يصلها الإصلاح والتطوير منذ عقود طويلة

وأكد النائب محمد حلاوة أن المصريين جميعا وفى مقدمتهم نواب الشعب المنتخبين يثقون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيواصل مسيرة البناء والشعب من خلفه والخطوات التى تخطوها مصر فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة هي محط أنظار العالم كله

وأضاف النائب محمد حلاوة : الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حديثه الصادق والصريح اليوم للمصريين كالعادة، يضع الأمور فى نصابها ويدحض حملات التشكيك المأجورة التى تستهدف الدولة المصرية وتحاول تكرار سيناريوهات الفوضى التى حدثت بعد 2010 ، ولكن الرئيس كعادته بوصفه الأمين على مصالح مصر والمصريين يرد بالمختصر المفيد : سنواصل العمل والبناء والتطوير فى كل المجالات ، ربنا يعينك يا ريس وكلنا معاك لحماية وبناء الوطن


وتابع النائب محمد حلاوة، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين جامعة مانعة وتستحق أن تكون دليلا للعمل والحياة لنا جميعا نحن المواطنين ، الرئيس يقولها لنا بصراحته المعهودة : قفوا خلف بلدكم وليس وراء الرئيس وادعموا وطنكم في مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطكم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.


ولفت رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أهمية المؤتمر الاقتصادى المقبل ، قائلا :توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادى نهاية سبتمبر ، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة، هدفه تحفيز المستثمرين ورجال الصناعة والتأكيد أن مصر بلدنا جميعا وتتسع للجميع


ودعا النائب محمد حلاوة إلى مقارنة معالجة الدولة المصرية للأزمات العالمية الراهنة بما يحدث فى الخارج ، مشيرا إلى أن معالجة الدولة المصرية لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتوابع جائحة كورونا ، تختلف تماما عن المعالجات المباشرة فى مختلف دول العالم ، والتى فرضت زيادات كبيرة على أسعار الطاقة والمواد الغذائية والخدمات، أما فى مصر فجميع السلع متوافرة والزيادات فى الأسعار أقل بكثير من مثيلتها فى الخارج، لإحساس الدولة والرئيس السيسي بظروف المواطنين .

رئيس التحرير

وائل لطفي

صراحة الرئيس السيسى

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