الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث سير بالوادى الجديد

حادث
حادث
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لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث تصادم وقع مساء اليوم الخميس، بين دراجتين ناريتين على طريق الفرافرة بالقرب من قرية علي ابن طالب بمحافظة الوادي الجديد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وإيداع جثة المتوفى فى مشرحة المستشفى، كما جرى إحالة إحدى حالات المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وورد إخطارا إلى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث سير على طريق الفرافرة اللواء صبيح؛ مما أسفر عن وفاة حارس أحمد 45 سنة مقيم منشاة برديس مركز البلينا محافظة سوهاج، كما أصيب كلا من عبدالواحد كامل عبدالنعيم 23 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأحمد عبدالله محمود 22 سنة، وأحمد عبدالله محمود 22 سنة.

 وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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