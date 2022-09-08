الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة جنا بعد اغتصابها للمفتي

ارشيفية
ارشيفية
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قررت الدائرة السادسة، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق إسلام. خ، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في حكم إعدامه، على خلفية اتهامه بـ اغتصاب وقتل الطفلة “جنا.م” بحلوان.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية عصام، وعضوية المستشارين يحيى اليماني وطارق صلاح عبد الستار درة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 26135 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان، والمقيدة لسنة 2021 كلي حلوان الكلية، أن المتهم إسلام.خ، خطف المجني عليها الطفلة "جنا.م"، 7 سنوات، كرهًا عنها بأن وجد بها ما يطفئ لهيب شهوته فحدثته نفسه الآثمة بتلبية غريزته الجنسية ببراءة جسدها فاستدرجها لتدخل حانوته -ليتم مقصده- بعيدا عن أعين الناس مستغلا حداثة سنها وقلة حيلتها مبعدها عن ذويها وأقربائها.

كما أسندت جهات التحقيق للمتهم، أنه واقع المجني عليها بغير رضاها بأن حسر عنها ملابسها وكتم أنفاسها مكمما فاها لحملها على الانصياع لرغبته ملتفتا عن براءتها التي ترفض كل ما هو مناف للطبيعة البشرية، فتلذذ ناظرا لعورتها حتى ساقته شهواته فأرقدها عنوة متمما لمقصده.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم، أنه قتل عمدا المجني عليها مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، فوسوس له شيطانه بقتلها مكمما فاها مع علمه بضعف بنيانها حتى خارت قولها فوضعها بجوالين فتشكك في إتمامه مقصده بقتلها فتتبعها طعنا بسلاح أبيض برأسها وظهرها.

محكمة جنايات القاهرة فضيلة مفتي الجمهورية إعدام اغتصاب قتل الطفلة جنا 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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