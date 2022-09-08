الخميس 08 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط تقديم الضباط المتخصصين بالكلية الحربية 2022.. وآخر موعد للتقديم

الكلية الحربية
الكلية الحربية
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 البحث عن التقديم في الضباط المتخصصين من أهم ما يشغل شريحة كبيرة من الشباب بعدما أعلن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من الضباط المتخصصين، وذلك من حملة المؤهلات العليا دفعة أكتوبر 2022 وقد تم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في السابع والعشرين من يوليو الماضي.

الشروط المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للقبول كـ ضباط متخصصين 2022

وأوضح  اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للقبول كـ ضباط متخصصين.

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الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط متخصصين:

أولا: التخصصات المطلوبة من الأطباء:

هناك تخصصات طبية مطلوبة من الحاصلين على درجة البكالوريوس بعد قضاء فترة الامتياز من تخصص الطب وهم كالتالى:

-الطلبة الذكور (علاج طبيعى – بيطرى – أسنان).

- الطالبات الإناث ( علاج طبيعى – رئيسات تمريض) .

 

الشروط الخاصة في مجال الأطباء:

1-أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، لقبوله ضابط متخصص في الكليات العسكرية.

2-أن يكون تقدير المؤهل جيد فأعلى، لقبوله ضابط متخصص في الكليات العسكرية.

3-ألا يزيد السن في 1/ 1 / 2023 عـن (26) سنة، لقبوله ضابط متخصص في الكليات العسكرية

ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وأن تكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى).

ثانيا:التخصصات المطلوبة للعمل في مجال النظم:

1-كليات الهندسة ( تخصص حواسب )

2-كليات الحاسبات والمعلومات.

3- كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.

4- كليات العلوم تخصص (علوم الحاسب).

5- الحاصلين على ITI شعبة الذكاء الاصطناعي.

الشروط الخاصة في مجال النظم:

1-أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، لقبوله ضابط متخصص في الكليات العسكرية.

2- أن يكون تقدير المؤهل مقبول فأعلى لخريجى كليات الهندسة وجيد فأعلى لخريجى الكليات الأخرى، لقبوله ضابط متخصص في الكليات العسكرية.

3-ألا يزيد السن في 1/ 1 / 2023 عـن (25) سنة لخريجى كليات الهندسة- ( 24 ) سنة لخريجى الكليات الاخرى، لقبوله ضابط متخصص في الكليات العسكرية.

ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وتكون مدة الدراسة عام دراسى ( ميلادى ) .

ثالثا: التخصصـات المطلوبة من كليات الهندسة والعلوم للعمل بمجال تخصصهم:

1-كليات الهندسة: مطلوب تخصص (هندسة كيميائية).

2-كليات العلوم مطلوب تخصص علوم (كيمياء- كيمياء مزدوجة- كيمياء حيوية- فيزياء ).

الشروط الخاصة في مجال الهندسة والعلوم:

1-أن يكون حاصلًا على المؤهل عام 2022 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، لقبوله ضابط متخصص في الكليات العسكرية.

2- أن يكون تقدير المؤهل مقبول فأعلى لخريجى كليات الهندسة، جيد فأعلى لخريجى كليات العلوم، لقبوله ضابط متخصص في الكليات العسكرية.

ألا تزيد السن في 1 / 1 / 2023 عـلى (25) سنة لخريجى كليات الهندسة- ( 24 ) سنة لخريجى كليات العلوم، لقبوله ضابط متخصص في الكليات العسكرية.

ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وتكون مدة الدراسة عاما دراسيا ميلاديا .

موعد تقديم الضباط المتخصصين بالكلية الحربية 2022

يكون بدء التسجيل لبيانات الابتدائية بالصفحة الرسمية بموقع مكتب تنسيـق القبول في الأكاديمية والكليات العسكرية  بالإنترنت بدءًا من يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 من سبتمبر 2022، وإلى يوم الثلاثاء الموافق 20 من ذات الشهر.

ويكون فتح باب السحب للملفات من مكتب التنسيق في الكلية الحربية في مصر الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 من سبتمبر وإلى يوم الخميس الموافق 22 من ذات الشهر.

 رابط تقديم الضباط المتخصصين بالكلية الحربية 2022

التقديم في الكليات العسكرية 2022 للطلاب المتخصصين يكون من خلال تسجيل البيانات الابتدائية بالصفحة الرسمية لموقع المكتب الخاص بتنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بالإنترنت من هنا.

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وائل لطفي

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