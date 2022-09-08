الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تسببوا فى مقتل شاب.. حبس عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس تشكيل عصابي، تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما تبين أن المتهمين خلال تنفيذهم عملية سرقة اصطدموا بشاب يقود «سكوتر» وتسببوا في وفاته ولاذوا بالفرار.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه والقتل الخطأ.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن تضرر سيدة من وفاة نجلها إثر حادث تصادم بمنطقة المقطم حال استقلاله دراجة "سكوتر" وضبط مرتكبى الواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن تضرر سيدة من وفاة نجلها إثر حادث تصادم بمنطقة المقطم بالقاهرة حال استقلاله دراجة "سكوتر"، وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، تبين من خلال الفحص أنه أثناء قيادة نجل السيدة المشار إليها "المتوفى" دراجة "سكوتر" والسير بالمنطقة محل الواقعة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبصحبته آخر يقود دراجة "سكوتر"، اصطدم المتوفى بمركبة "توك توك" مما أدى إلى إصابته بكسور متعددة ووفاته.

باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مستقلى مركبة "التوك توك" المتسببة فى الحادث «4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر- لهم معلومات جنائية» وقد كونوا تشكيلا عصابىا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المواطنين قائدى السيارات كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح، وعُثر بحوزة أحدهم على سلاح أبيض "سكين"، وبمواجهتهم اعترفوا بأنه أثناء التفاف مركبة "التوك توك" خاصتهم عكس الاتجاه بالمنطقة محل الواقعة تصادف مرور المتوفى مستقلاً دراجته "سكوتر" فاصطدم بالمركبة من الأمام وسقط أرضاً، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، وحدوث تلفيات بمركبة "التوك توك" ولاذوا بالفرار.

تأيدت الواقعة بشهادة «5» أشخاص، من بينهم سائق دراجة نارية "تروسيكل" قام بنقل مركبة "التوك توك" المتسببة فى الحادث، "ميكانيكى وصاحب ورشة" قاما بإصلاح تلفيات مركبة التوك توك عقب الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة القاهرة تشكيل عصابي سرقة مديرية امن القاهرة وفاة نجلها

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وائل لطفي

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