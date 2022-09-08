مصرع شخص وإصابة 2 فى انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

لقي مواطن مصرعه وأصيب مواطنان آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود جثة ومصابين.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة مواطنين آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.