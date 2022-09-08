شاب استرالي يحكي تجربة إصابته بجدري القرود

كشف أول مريض جدري القرود يُدعى بارلو استرالي الجنسية علنًا عن إصابته بالفيروس من رحلة جوية في الخارج أثناء إجازته في الولايات المتحدة.

وفقًا لموقع «الديلي ميل» تحدث عما كان يمر به لتبديد بعض الأساطير المحيطة بالمرض الذي يحتمل أن يكون مميتًا والذي يسبب أعراض الأنفلونزا، مؤكدًا أنه ينتشر من خلال ملامسة الجلد للجلد والسوائل الجسدية، وقد تم تسجيله الآن في 100 دولة بما في ذلك 93 دولة لم يتم اكتشافها تاريخيًا.

قال: “الأعراض كانت خفيفة نسبيًا، لكني قررت الخضوع لفترة عزل لمدة ثلاثة أسابيع للتأكد من أنه لم ينشر المرض إلى أي شخص آخر، كان من الممكن أن أشعر بالبؤس تجاه نفسي أو كان بإمكاني فعل شيء ما، هكذا أفكر في الأمر، ولكن أردت أن أخرج من هذا الشعور اليائس الذي يمكنه السيطرة عليً، لذا خرجت من هذه الدائرة بتسجيل فيديو عن الحالة وأعراضها”.

في مقطع الفيديو الخاص به، يخرج السيد بارلو ليعلن عن حالة جديدة لمرض جدري القرود، قال: "أود أن أعلن أن الحالة الإيجابية كانت أنا، ونتيجة لذلك، يكسر قلبي أن أقول ذلك، لن يكون لدي خيار سوى فرض إغلاق صارم لمدة 21 يومًا، لديً قدر كبير من القلق".

وأضاف أنه على الرغم من فخره ببدء نقاش هادف حول جدري القردة، إلا أن نشر قصته على الملأ لم يكن سهلاً.

أكدت أستراليا إجمالي 125 حالة إصابة بالفيروس، تضاف إلى المجموع العالمي البالغ 53.027 حالة.

أمنت أستراليا إمدادات محدودة من لقاح جدري القرود الذي يتم توزيعه على المجتمعات المعرضة للخطر كأولوية.

ما هو جدري القرود؟

يُعد جدري القرود - غالبًا ما يتم اصطياده من خلال التعامل مع القرود - مرضًا فيروسيًا نادرًا يقتل حوالي 10 في المائة من الأشخاص الذين يصيبهم، وفقًا للأرقام.

تم العثور على الفيروس المسؤول عن المرض بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية في غرب ووسط أفريقيا.

تم اكتشاف جدري القرود لأول مرة في عام 1958، مع أول حالة بشرية تم الإبلاغ عنها في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 1970. تم تسجيل حالات إصابة بشرية لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2003 والمملكة المتحدة في سبتمبر 2018.

يتواجد في الحيوانات البرية ولكن يمكن للإنسان أن يصاب به من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات، مثل التعامل مع القرود، أو تناول اللحوم المطبوخة بشكل غير كافٍ.

يمكن للفيروس أن يدخل الجسم من خلال الجلد المكسور أو الجهاز التنفسي أو العينين أو الأنف أو الفم.

يمكن أن ينتقل بين البشر عبر قطرات في الهواء، ولمس جلد الشخص المصاب، أو لمس الأشياء الملوثة بها.

تظهر الأعراض عادة في غضون خمسة و21 يومًا من الإصابة. وتشمل هذه الحمى والصداع وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والتعب.

أكثر الأعراض وضوحًا هو الطفح الجلدي الذي يظهر عادةً على الوجه قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ثم يشكل هذا آفات جلدية تتقشر وتتساقط.

عادة ما يكون جدري القرود خفيفًا، حيث يتعافى معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة دون علاج ومع ذلك، يمكن أن يكون المرض قاتلًا في كثير من الأحيان.

لا توجد علاجات أو لقاحات محددة متاحة لعدوى جدري القرود، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.