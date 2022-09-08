الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصدر أمنى ينفى صدور تعليمات لرجال الشرطة بمدن القناة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تناوله من ادعاءات من قِبل الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن صدور تعليمات لرجال الشرطة العاملين بمحافظات القناة (السويس – الإسماعيلية – بورسعيد).

وأكد المصدر أن تلك الادعاءات التى تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية تأتى ضمن نهج الجماعة لنشر الشائعات والأكاذيب ومساعيها اليائسة لإحداث الوقيعة بين مؤسسات الدولة، بما  يعكس حالة التردى وإفلاس الجماعة الإرهابية وأبواقها الإعلامية التى فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

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