حالة الطقس اليوم الخميس 9-8-2022 فى مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حول أن يسود اليوم طقس معتدل رطب على السواحل الشمالية وسانت كاترين، مائل للحرارة لحار رطب على كافة الانحاء نهاراً، معتدل ليلاً على كافة أنحاء الجمهورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس اليوم، توقعت مع اقتراب فصل الخريف أن تكون درجات الحرارة فيه في متوسطاتها الطبيعة مع تراجع طفيف فيها مقارنة بالعام الماضي.

حالة الطقس اليوم الخميس 8-9-2022

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الخميس في مصر ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى أسيوط تكون متكاثرة مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة متفرقة على مناطق متفرقة من الإسكندرية ومناطق متفرقة من الدلتا والقليوبية والقاهرة وشمال سيناء، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

كما شددت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس على قلة الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء، وعلى السائقين توخي الحذر أثناء القيادة في مثل هذا التوقيت.

وتراجعت معدلات الرطوبة منذ بداية سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، وتسجل الرطوبة في السواحل الشمالية 87%، وفي الدلتا والقاهرة 79%، وفي شمال ووسط الصعيد والبحر الأحمر 62%، وفي جنوب الصعيد 20% .

درجات الحرارة المتوقعة

الصغرى | العظمى

القاهرة 23° 36°

القليوبية 23° 36°

الجيزة 23° 36°

السلوم 23° 27°

مطروح 24° 27°

العلمين 24°. 29°

واحة سيوة 23° 30°

الإسكندرية 25° 28°

البحيرة 24° 33°

كفر الشيخ 23° 33°

دمياط 24° 28°

بورسعيد 25° 28°

العريش 23° 29°

رفح 23° 29°

الدقهلية 23° 36°

الغربية 22° 35°

الشرقية 23° 37°

المنوفية 23° 36°

الإسماعيلية 23° 36°

القنطرة غرب 23°. 35°

السويس. 23° 33°

فايد. 23°. 34°

نخل 19° 31°

سانت كاترين. 15 ° 26°

شرم الشيخ. 27° 33°

الطور. 25° 34°

رأس سدر 25°. 30°

أبو زنيمة. 25°. 30°

أبو رديس. 25°. 31°

دهب. 26°. 33°

نويبع. 25°. 31°

زعفرانة. 26°. 29°

رأس غارب. 25°. 30°

الغردقة. 28° 32°

سفاجا. 29°. 33°

مرسى علم 29° 31°

بورغالب. 28°. 31°

القصير. 28°. 31°

رأس بناس. 28°. 35°

شلاتين. 27° 35°

أبورماد. 29°. 34°

حلايب. 29° 35°

رأس حدربة. 29°. 36°

الواحات البحرية. 22°. 32°

الفرافرة. 25°. 34°

الدخلة. 24°. 36°

الخارجة. 24°. 36°

الفيوم. 23° 35°

بنى سويف 24° 36°

المنيا. 24° 35°

أسيوط. 25° 35°

سوهاج. 24° 37°

قنا. 25° 37°

الأقصر. 25° 38°

إدفو. 25°. 38°

أسوان. 25° 37°

الوادى الجديد. 23° 35°