الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 150 طربة حشيش بحوزة عاطل بالإسماعيلية

حشيش
حشيش
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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من إلقاء القبض على عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية أثناء تواجده بمنزله، وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات.

وعثرت القوات بحوزته على 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة التى تولت التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة ونشاط المتهم الإجرامي وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.

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