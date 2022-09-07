الخميس 08 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس شاب صوّر مع أجنبى فيديوهات غير لائقة مع باعة بالقاهرة والجيزة

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باصطحاب أجنبي وقيامهما بتصوير فيديوهات مع الباعة ببعض مناطق القاهرة والجيزة بصورة غير لائقة ونشرها على «يوتيوب».

وكلفت جهات التحقيق بتحري الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع «يوتيوب» متضمنًا مقاطع مصورة لتعاملات شخص يحمل جنسية أجنبية مع الباعة ببعض المناطق بالقاهرة والجيزة بصورة غير لائقة.

وباستخدام التقنيات الحديثة تبين أن مقطع الفيديو قديم تم تصويره منذ عام 2020، وأن صاحب الحساب المشار إليه قام بنشر مقاطع الفيديو نقلًا عن حساب الشخص الذي يحمل الجنسية الأجنبية، والمصورة منذ ذلك التوقيت.

وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو صحبة الشخص المشار إليه الذي يقوم بمرافقته والإلحاح عليه لاصطحابه لمحلات بيع المنتجات والملابس بإحدى المناطق بالقاهرة عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بأنه قام بالتجول صحبة الشخص المشار إليه مقابل حصوله على مقابل مادي «عمولة» من أصحاب المحال التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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