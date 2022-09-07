الخميس 08 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التحفظ على 300 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مصنع بالجيزة

ملح
ملح
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تحفظت إدارة مباحث التموين بالجيزة على 300 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي لكونها مخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها في الأغراض الغذائية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تم ضبطها داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص في محافظة الجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته 300 طن ملح طعام مكرر غير صالحة للاستهلاك الآدمي لكونها مخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها في الأغراض الغذائية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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