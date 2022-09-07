الخميس 08 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

الأمن يبحث عن المتهمين بالشروع فى قتل طالب جامعى بالشيخ زايد

الأمن
الأمن
ads

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهمين بالشروع في قتل طالب جامعي داخل سنتر شهير بمدينة الشيخ زايد.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد مجدي رئيس مباحث أول الشيخ زايد يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى باستقبال «محمود م س» طالب جامعي مصابًا بجروح قطعية بالجسد وكذا ضربات بآلة حادة على الرأس، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده داخل سنتر شهير تفاجأ بقدوم عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وشماريخ للتشاجر مع آخرين لم يكونوا متواجدين بالمكان، وخلال ذلك قام المتهمون بدفع وضرب من تواجد في طريقهم وكان من بين المعتدين عليهم أطفال جيرانه.

وأضاف المصاب بأنه حاول الدفاع عن الأطفال فانهال عليه المتهمون ضربًا بالأسلحة البيضاء وأحدثوا إصابته.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة وتحرر محضر رقم 3199 جنح أول الشيخ زايد لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقود جهود مواجهة تغير المناخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لاستخراج نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

"ملاحق" بوابة الأزهر الالكترونية| نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 الدور الثاني عبر بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

مفتوح الآن.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

طلقة إسعاد يونس

ماجد حبته

ما كشفه «هندى» ميت غمر

عبد الرحيم طايع

البلادة الاجتماعية!

مدحت بشاى

الفساد والنفاق .. ومغطس الخضيرى

د هند جاد

الحاسة الثامنة.. أعترف وأعترض وأعتقد

الحسين عبدالرازق

قبلة على قدم أمى!

محمد عبدالعزيز

التحدي ينتقل من السويس للعقبة

إبراهيم داود

محمد على أحمد

صور

عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب

18 مرشحًا يتنافسون على انتخابات نقابة المحامين

جنازة المخرج علي عبدالخالق

محطة تل أبيب

المزيد

يائير لابيد مهاجمًا واشنطن: لا أحد يملى علينا قواعد الاشتباك

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

بعد قصف الاحتلال.. تحويل مسار الرحلات الجوية من مطار حلب إلى «دمشق»