الأمن يبحث عن المتهمين بالشروع فى قتل طالب جامعى بالشيخ زايد

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهمين بالشروع في قتل طالب جامعي داخل سنتر شهير بمدينة الشيخ زايد.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم محمد مجدي رئيس مباحث أول الشيخ زايد يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى باستقبال «محمود م س» طالب جامعي مصابًا بجروح قطعية بالجسد وكذا ضربات بآلة حادة على الرأس، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده داخل سنتر شهير تفاجأ بقدوم عدد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء وشماريخ للتشاجر مع آخرين لم يكونوا متواجدين بالمكان، وخلال ذلك قام المتهمون بدفع وضرب من تواجد في طريقهم وكان من بين المعتدين عليهم أطفال جيرانه.

وأضاف المصاب بأنه حاول الدفاع عن الأطفال فانهال عليه المتهمون ضربًا بالأسلحة البيضاء وأحدثوا إصابته.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة وتحرر محضر رقم 3199 جنح أول الشيخ زايد لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق.