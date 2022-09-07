الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق عمارة سكنية فى القليوبية

حريق
حريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب فى عمارة سكنية دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث بالقليوبية إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد وقوع حريق بعمارة سكنية بمنطقة ميت نما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونة الرائد محمود سرور وعمرو رضوان وقوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بالدور الأول علوي، فى صالة الجيم وتم احتراق بعض الأجهزة الرياضية وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بالأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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