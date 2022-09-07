الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الحبس سنة لعاطل بتهمة خطف طفلة فى الجمالية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد طاهر وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد ومحمد جمال عبدالشافي وأمانة سر رجب شعبان ومحمد صابر، بمعاقبة عاطل بالسجن سنة مع الشغل بتهمة خطف طفلة بالجمالية. 

وكان المستشار أحمد الشيمي - المحامي العام لنيابات كلي غرب القاهرة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم "محمد.ا.ع" 44 سنة عاطل.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1627 لسنة 2022 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 161 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، وذلك لاتهامه بخطف المجني عليها الطفلة "س.خ.ح" من غير تحايل ولا إكراه من يد جدتها والتي لها حق رعايتها وقطع صلتها بها بإبعادها عن المكان الذي تواجدت فيه، وذلك بأن استغل نوم الأخيرة وحملها بين ذراعيه متوجهًا بها لمسكنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه للواقعة، واستغل نوم جدة الطفلة وخطف المجني عليها وذهب بها لمكان ضبطه باستقلال دراجة بخارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

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