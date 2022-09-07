«مدبولى»: مصر تستهدف تحقيق استثمارات بـ20 مليار دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر دشنت الخطة الاستراتيجية للتعامل مع التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال إلقاء كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن برنامج «نوفي» عبارة عن مبادرة تستهدف تحقيق أهداف الدول في مكافحة التغير المناخي.

وأضاف أن مصر تسعى إلى تحقيق استثمارات قريبة بقيمة 20 مليار دولار لخدمة المشروعات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومشروعات الحفاظ على التغيرات المناخية، حيث تأثرت الزراعة بوادي النيل بالتغيرات المناخية، ولهذا تسعى مصر إلى إيجاد الحلول السريعة لهذا الأمر.

وأشار إلى أن مصر تعمل في ظل التعاون المشترك مع القطاع الخاص، إضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين المهتمين بالتغيرات المناخية.

وذكر أنه تم الاتفاق مع شركاء الطاقة من أجل تولي هذا المحور وتحقيق الأهداف فيما يكون في صالح المجتمع، كما أنه من المتوقع إنشاء كابلات للطاقة بين مصر وأوروبا لنقل الطاقة من مصر لأوروبا.