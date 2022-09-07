الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تطلب التحريات فى العثور على جثة شخص ببولاق الدكرور

جثة
جثة
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ندبت النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي في واقعة وفاة شخص داخل مسكنه ببولاق الدكرور لبيان سبب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتواصل النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وكشفت التحقيقات أن الجثة لمالك ورشة، في عقده الثالث من العمر، وكان في الفترة الأخيرة يمر بحالة نفسية، دفعته للانتحار داخل مسكنه، وتبين أن زوجته هي التي كشفت الواقعة، دخلت عليه، وعثرت على جثته. 

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة مالك ورشة، أنهى حياته لمروره بأزمة نفسية. 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتوفي كان يمر بأزمة نفسية في الآونة الأخيرة دفعته لإنهاء حياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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