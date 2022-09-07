الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

السيسى يتفقد جوًا سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جوًا سير العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق اليوم أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في ظل عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في الدولة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوديل رينو باسو رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ قليل، على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة.

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