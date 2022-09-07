الأربعاء 07 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط المتهم بسرقة 200 ألف جنيه من شقة مقاول بالوراق

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بسرقة ٢٠٠ ألف جنيه من شقة مقاول بالوراق، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من مقاول بسرقة ٢٠٠ ألف جنيه من داخل شقته، على الفور تم تشكيل قوة مباحث القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المبلغ، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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